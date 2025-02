Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2025 in DIRETTA: Marquez spaventoso in FP1, Bagnaia annaspa. Alle 9.00 le pre-qualifiche

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE FP1RISULTATI E CLASSIFICA FP15.38 La nostradelle FP1 del GP difinisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento9.00 per le pre-di. A più tardi.5.36 Sicuramente più in difficoltàche non è stato brillantissimo, ma ancora ha tempo per crescere e progredire come ha fatto spesso in passato, con venerdì non esaltanti, ma con il resto del weekend in costante crescendo.5.34 Notevoli sono i segnali mandati a tutta la concorrenza da parte di Marcche ha cominciato questa sessione come una sorta di fabbro, macinando tempi su tempi nella prima parte. Benissimo anche Morbidelli e Bezzecchi, sempre competitivi e in quota in classifica.5.32 Ecco i tempi della prima sessione di prove libere:1 93 MarcSPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.