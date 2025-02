Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2025 in DIRETTA: Marquez dominante. Avvio da incubo per Bagnaia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABANDIERA A SCACCHI!!!10.00 Attenzione ai fratelli: Alex svetta in 1:29.070 preceduto di 0.052 Marc. Pedro Acosta è terzo a 0.242, Bezzecchi quarto a 0.247 e Franco Morbidelli quinto a 0.286, che probabilmente verrà sanzionato per aver ostacolato involontariamente.10.00 NOOO!!!trova Morbidelli davanti in traiettoria e deve rallentare. Pecco fuori dalla Q2 e in Q1.09.59si rilancia e deve tentare un colpo con gomme non al meglio però.09.58 Pecco fuori dalla top-10, visto il miglioramento degli altri. Cancellato il crono di Pecco per una bandiera gialla.09.57è settimo a 0.295, soffrendo molto nel t-3. Attenzione, viene cancellato il tempo per track-limits!09.56 Bezzecchi e Morbidelli super: il romagnolo a 0.