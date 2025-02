Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2025 in DIRETTA: fra poco si parte con le FP1!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.40 Buonanotte a tutti gli amici di OA Sport e benvenuti alladelle FP1 didel Gran Premio di, primo appuntamento del Motomondiale.Buongiorno a tutti gli amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio dia Buriram che apre il Motomondiale. Prima giornata che prevedrà prima le prove libere, poi subito le pre-qualifiche.Tanta curiosità su quello che accadrà sulla pista thailandese dopo la spettacolare presentazione di Bangkok. I piloti e i team potranno sfruttare i riferimenti offerti da test pre-season che si sono disputati proprio si questo tracciato, ma sarà chiaramente tutto da vedere in relazione ai possibili cambiamenti meteorologici. La Ducati vuole monopolizzare la scena e il confronto tra Marc Marquez e Francesco Bagnaia sarà il tema: i due sapranno convivere all’interno delle stesse mura?Dall’altrac’è un Jorge Martin che sicuramente salterà i primi due appuntamenti della stagione per l’infortunio accusato durante i test.