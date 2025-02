Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2025 in DIRETTA: cominciano le pre-qualifiche, attesa per il duello Marquez-Bagnaia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.00 VIA ALLE PRE-!!!08.58 2? e si comincia!08.56 60° C sull’asfalto! Temperature altissime in. Un fattore che andrà considerato nel corso di queste pre-.08.54 “E’ pur sempre la prima gara. E’ una sensazione fantastica. L’emozione cresce fin dalla foto tradizionale sulla griglia del circuito, tutti insieme, senti che si sta ripartendo. Tensione? “Sto dormendo bene, è tutto a posto“, ha aggiunto.08.52 “Firmerei subito per una lotta a due, sappiamo quanto sia forte Marc, ma non credo che si ripeterà una situazione come in Argentina 2016 (quando Iannone stese Dovizioso, il suo compagno di squadra di allora in Ducati, ndr)“, ha affermatoin conferenza stampa.08.50 10? al via della pre-, sia preparare i piloti.