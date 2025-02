Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2025 in DIRETTA: Bagnaia in top-5 nelle pre-qualifiche, comanda Acosta davanti a Marc Marquez

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.12 Arriva! Il pilota della KTM svetta in 1:30.039 a precedere di 0.005. Mir è terzo a 0.024 eè quarto a 0.045. Morbidelli è settimo a 0.232, Luca Marini con la Honda è nono a 0.378 eo Bezzecchi nono a 0.415.09.11si confermaa tutti in 1:30.044 a precedere di 0.015, di 0.019 Mir e di 0.040.09.10 Nel frattempo, caduta in curva-12 di Jack Miller. Nessuna conseguenza particolare per l’australiano, ma problemi con la Yamaha col posteriore che in questo punto si alza tanto.09.09 Grande equilibrio tra i primi, se si considera il ritardo di Alex, quinto a 0.129. Franco Morbidelli risale la china ed è a 0.256 (sesto).09.08migliora e si porta in quarta posizione ad appena 40 millesimi dal compagno di squadra.