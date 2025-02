Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Verstappen si riprende la vetta su Albon, Hamilton non pensa al cronometro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.30 Siamo a 30 minuti dalla conclusione dei! Di nuovo in pista Oscar Piastri con gomme medie, George Russell con le hard fa segnare un buon 1:33.984 e poi vola in 1:33.491.16.27 George Russell chiude il suo stint con le hard dopo 23 giri e tempi costanti. Torna ai box anche Pierre Gasly, al momento c’è il solo Alexanderin pista.16.24 Maxspinge! Migliora nel T1, si presenta al T1 con soli 11 millesimi da Alexander, quindi chiude il suo 71° giro in 1:29.566 ed è primo con 84 millesimi sul thailandese! Il 4 volte campione del mondo ha voluto mandare un segnale.16.21 Di nuovo in pista Maxcon gomme medie, mentre Oscar Piastri spinge e fa segnare il suo miglior tempo in 1:30.663 e sale in sesta posizione a 1.