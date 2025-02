Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Verstappen migliora ancora, Lewis Hamilton si concentra sul passo gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.12 Torna in pistacon gomme medie nuove. Pierre Gasly gira in 1:33.795, mentre Yuki Tsunoda mette a segno il suo miglior tempo in 1:32.363 a 2.713.16.09 Attenzione! Alexander Albon spinge. Record nel T1,nel T2 vola in vetta! 1:29.650 e 149 millesimi di vantaggio su Max!16.06 Di nuovo in pista Maxcon gomme medie nuove, Pierre Gasly con gomme medie nuove e Alexander Albon a sua volta con gomme medie nuove. Per il thailandese siamo a 114 giri!16.03 Siamo entrati nell’ultima ora dei! Dopodichè lazione sarà solo sull’Albert Park di Melbourne!16.00 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-31Max1:29.799142Pierre Gasly+0.24173George Russell+0.255104Alexander Albon+0.272155+0.