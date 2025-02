Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: ultima giornata, si fa sul serio per i tempi?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allauale del day-3 deididella Formula 1. In Bahrain è il momento della terza eddiprima di volare in Australia per il week-end inaugurale di questa stagione. Le scuderie cercano ulteriori indicazioni per capire il reale valore delle proprie monoposto.Nella secondail più veloce è stato Carlos Sainz (Williams) che quest’oggi lascerà la monoposto ad Alexander Albon. Seconda e terza posizione per i due piloti Ferrari con Hamilton davanti a Leclerc per pochi centesimi di secondo. Per quanto riguarda la simulazione del passo gara a destare le migliori sensazioni è stata la McLaren che però non ha spinto nella ricerca del giro veloce.La maggiore curiosità è legata alla Red Bull ed alladi Max Verstappen: dopo aver assistito al lavoro di Lawson l’olandese è pronto a tornare in pista per una doppia sessione.