Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: tra poco il via della sessione pomeridiana, Hamilton in pista con la Ferrari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.46 Questo pomeriggio, dalle 13.00, vedremo Oscar Piastri con la McLaren, Lewiscon la, Max Verstappen con la Red Bull, George Russell con la Mercedes, Fernando Alonso con l’Aston Martin, Pierre Gasly con l’Alpine, Esteban Ocon con la Haas, Yuki Tsunoda con la Racing Bulls, Alexander Albon con la Williams e Nico Hulkenberg con la Sauber.12.43 Alle spalle del fenomeno olandese troviamo l’Alpine di Jack Doohan, la Williams di Alex Albon, la Racing Bulls di Isack Hadjar, l’Aston Martin di Fernando Alonso, la Sauber di Gabriel Bortoleto e la Haas di Or Bearman.12.41 Quarta piazza provvisoria per il campione del mondo in carica Max Verstappen, distante 398 millesimi dal leader in attesa di scendere inanche nel pomeriggio (ieri è rimasto ai box per cedere il posto a Liam Lawson) per provare a salire di colpi con una Red Bull che ha palesato in mattinata qualche problema di bilanciamento.