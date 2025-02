Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: si riparte dopo l’interruzione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.32 Torna ai box Norris. Intanto Antonelli piazza un interessante 1:35.072: la Mercedes appare la vettura più gentile sugli pneumatici da quanto si può apprendere da queste simulazioni.11.31 1:36.298 per Leclerc nell’ultimo giro.11.31 Norris si riporta sull’1:33 e mezzo: è il passo che il britannico ha mantenuto prima delcon le C2.11.29 Tutti i piloti hanno ripreso i loro programmi di simulazione gara. Verstappen è il più rapido in questo momento girando sull’1:34 e mezzo.11.28 Ancora un paio di imprecisioni per Norris tra curva 13 e curva 14, nervosa la monoposto del britannico in questa mattinata. Di fatto il pilota della McLaren ha abortito il giro.11.27 Anche Leclerc fa il suo ingresso in pista, Norris intanto fa segnare il parziale più veloce nel primo settore.