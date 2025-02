Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: schegge di vetro in pista, sessione interrotta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.21 BANDIERA VERDE!11.18 Tre minuti alla ripresa della.11.15 Laè stataperché diversi detriti sono terminati sul rettilineo principale: ovviamente gli addetti ai lavori dovranno intervenire per pulire il tracciato.11.13 BANDIERA ROSSA! E’ esplosa la vetrata della cabina del direttore di gara. Scena mai vista.11.12 Leclerc si riporta sull’1:37 basso, mentre Antonelli oscilla tra l’1:36 basso e l’1:35 alto.11.11 Torna ai box Norris.11.10 Abbassa di un secondo il suo passo Leclerc, mentre Norris torna a girare sull’1:33 e mezzo.11.07 1:37.703 il primo tempo lanciato in questa run per Leclerc.11.06 1:35.253 per Antonelli, aspettiamo il primo crono di Leclerc.11.05 Anche Leclerc fa il suo ingresso sul tracciato. Per il monegasco gomme di mescola C3.