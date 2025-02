Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Leclerc sempre al comando, pochi minuti al termine della sessione mattutina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.50 1:32.147 per Bortoleto: il brasiliano si migliora ma non si schioda dalla nona posizione.11.48 Bagarre tra Antonelli e: il pilotaMercedes supera agevolmente il monegasco, il quale sta lavorando su un programma diverso rispetto a quello svolto attualmente dall’azzurro.11.45 Verstappen si toglie il casco, probabilmente il suo lavoro è finito per questa mattina.11.43 Anchechiude il suo stint per un pit stop rapido, il monegasco torna immediatamente sul tracciato.11.42 Torna ai box Verstappen, rientra in pista Antonelli.11.41 1:36.801 per, il monegasco ha trovato il suo target.11.39 Orasta mantenendo un passo costante sull’1:36 alto. La Ferrari è la vettura che viaggia attualmente con il maggior quantitativo di benzina tra le scuderie di vertice: troppa la differenza cronometrica con le altre monoposto, non c’è da preoccuparsi più di tanto.