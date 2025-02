Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Leclerc in testa, pochi giri per Antonelli e Norris

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.39 Torna in azione anche Charles.9.38 Errore diche finisce lunghissimo in curva 4. Per la prima volta il britannico stava spingendo.9.37 Rientrato in pista Landocon gomme medie.9.35 Quinto tempo per Doohan in 1:31.613. Per la prima volta quest’oggi il pilota Alpine gira con gomme medie.9.33 Questo il momento in cui si è alzato il cofano di Bearman (Haas):You don’t see this very oftenPart of Ollie Bearman’s engine cover comes off mid-lap #F1ing #F1 pic.twitter.com/dB7zw6gNco— Formula 1 (@F1) February 28,9.31 Rientra ai box Verstappen. Come già in precedenza la Red Bull è apparsa estremamente nervosa9.30 Davanti ai box dici sono dei paravento per non far vedere le operazioni che vengono fatte sulla Mercedes.