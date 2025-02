Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Leclerc in testa, Norris convince nel passo gara

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.50 1:35.952 per Antonelli.10.48 Antonelli torna sotto l’1:36 dopo qualche giro non esaltante,rientra ai box.10.47 Torna ai box.10.45va sopra l’1:38. Non unstraordinario per il monegasco, va detto: ovviamente non sappiamo nulla riguardo assetto e preparazione della monoposto.10.44 Antonelli nel frattempo è salito sull’1:36.10.43tira fuori un 1:33.744, mentrecrolla a 1:37.9.10.41 Verstappen torna ai box, termina il suo stint.10.40 1:34.535 per, il quale sta viaggiando con la mescola C2. Progressivamente il britannico sta alzando i suoi tempi.10.38 Sale sull’1:37 ildi, mentre Antonelli abbassa di un paio di decimi il suo ritmo.10.37 Verstappen piazza un 1:35.4, mentreviaggia suldell’1:34.