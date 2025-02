Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Leclerc in testa davanti ad Antonelli e Norris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.02 Torna in azione anche Max Verstappen che monta un’ala anteriore differente alla precedente.10.01 Rientra in pista Charlescon gomme medie nuove.10.00 Questa la classifica dopo 2 ore:1 Charles1:30.8112 Andrea Kimi+0.0773 Lando+0.1324 Jack Doohan +0.4285 Max Verstappen +0.6316 Alexander Albon +0.6337 Isack Hadjar +0.9508 Gabriel Bortoleto +1.4149 Or Bearman +1.98510 Fernando Alonso +2.8589.58 Giro in 1:31.500 per9.56 Ottimo tempo di Doohan che gira in 1:31.239 e sale in quarta posizione provvisoria.9.56 Il vento in questo momento è di 4.5 m/s.9.55 Rientra in pista Andrea Kimidopo quasi un’ora di stop. La Mercedes dell’italiano è stata sottoposta a grandi lavori dopo dei problemi tecnici.