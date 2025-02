Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Leclerc il più veloce dopo la prima ora

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.00 Torna in pista, sempre con gomme medie.8.59 Rientra in pista Albon che monta nuovamente gomme dure.8.57 Giro lento per Norris che poi rientra ai box. Continua così il programma della McLaren che non ha ancora chiuso un giro.8.55 Torna in azione anche Hadjar.8.53 Rientra in pista Lando Norris.8.51 Il pilota ad aver completato il maggior numero di giri è stato Doohan, che è transitato per 19 volte sotto il traguardo. 14 giri per Verstappen, 13 pered Antonelli.8.50 Giro in 1:32.225 per Bortoleto, tempo che vale la sesta posizione provvisoria.8.48 Rientra ai box Doohan. L’unico pilota in pista in questo momento è Bortoleto.8.46 Giro in 1:31.812 per Doohan che monta gomme C2.8.46 Ancora una volta Norris rientra immediatamente ai box senza chiudere un vero giro8.