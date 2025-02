Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Leclerc il più veloce di tutti! Bene Antonelli

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.22 La temperatura della pista è di 32°C, mentre quella dell’aria è di 18°C10.21 Torna in azione anche Max Verstappen.10.20 Entra in pista Hadjar.10.18 In questo momento non ci sono piloti in pista.10.17 Rientra ai box Norris che in questa finestra ha fatto un programma differente con giri molto lenti10.15fa il miglior tempo nel primo settore e chiude ad 1:30.932 senza riuscire a migliorarsi.10.13 Torna in pistacon gomme medie nuove.10.11 Rientra ai box Verstappen.10.09 Giro in 1:32.361 per Bearman che sigla il suo miglior tempo di giornata.10.09 Rientrano ai boxed. Tempo altissimo per Norris.10.07 Buon tempo perche stoppa il cronometro in 1:31.110. Sembrano essere completamente risolti i problemi sulla sua Mercedes.