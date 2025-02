Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Leclerc ed Antonelli molto vicini, pochi giri per Norris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.50 Giro in 1:32.225 per Bortoleto, tempo che vale la sesta posizione provvisoria.8.48 Rientra ai box Doohan. L’unico pilota in pista in questo momento è Bortoleto.8.46 Giro in 1:31.812 per Doohan che monta gomme C2.8.46 Ancora una voltarientra immediatamente ai box senza chiudere un vero giro8.45 Buon giro di Hadjar in 1:32.706. Rientra ai box Verstappen.8.44 Torna in pista.8.43 Si migliora Verstappen che stoppa il cronometro in 1:31.442.8.41 Dopo un paio dilenti si rilancia Verstappen.8.39 Queste altre immagini del problema avuto sulla Haas:More shots of that Haas engine cover that’s been torn off – part of it is on the grass #F1ing #F1 pic.twitter.com/hxMnnezahe— Formula 1 (@F1) February 28,8.37 Dopo quasi 40 minutinon ha ancora realizzato un tempo nonostante abbia completato 6