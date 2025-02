Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Leclerc conduce davanti ad Antonelli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.21 Torna in azione anche Verstappen. Vedremo se queste modifiche avranno reso la monoposto maggiormente guidabile.9.20 Rientrano in pistae Norris9.19 Cambi importanti in casa Red Bull, dove stanno rimontando ora l’ala anteriore.9.16 La temperatura della pista ora è di 31° C, quella dell’aria è di 18°C. È aumentato leggermente il vento che ora è di 2.4 m/s.9.14 Rientra in pista Doohan con gomme dure.9.12 Torna in pista Hadjar. Al momento tutti i piloti sono fermi ai box.9.11 Buon giro di Hadjar in 1:31.941.9.10 Rientra ai box il monegasco.9.08 Giro in 1:31.248 per.9.07 Rientra ai box Norris. Continua il lavoro di acquisizione dati della McLaren che non ha ancora chiuso un giro.9.05 È tornato in pista Norris che ha avuto un piccolo problema con il retrotreno finendo leggermente nella ghiaia9.