Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Leclerc chiude in testa la mattinata, Antonelli e Norris in agguato. Si riparte alle 13.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.00 BANDIERA A SCACCHI! Sila sessione mattutina della terza giornata di.11.59 Bortoleto e Hadjar rientrano in pista, soprattutto per effettuare delle prove di partenza.11.58 Tornano ai box tutti i piloti. Difficilmente ci sarà azione in questo finale.11.57è riuscito in ogni caso a completare un ulteriore passaggio interessante in 1:35.594.11.56 Ora viene esposta la bandiera rossa, che peraltro aveva fatto la sua comparsa in precedenza per quel bizzarro inconveniente occorso alla cabina della direzione gara.11.55 La direzione gara espone il regime di Virtual Safety Car.11.54si mantiene sull’1:35 e mezzo. In quest’ultimi minuti il monegasco è stato uno dei più attivi in pista.11.53 1:35.602 nell’ultimo passaggio per