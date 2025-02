Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Hamilton precede Leclerc nel day-3, Russell svetta

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.13 Quinto Piastri con gomme C2 (dure) in 1:30.827 a 0.773.14.10tornai ai box dopo aver migliorato il suo tempo. Mercedes molto veloce con.14.08migliora e si porta in terza posizione a 0.547 da Georgecon la Mercedes, scavalcando Charles.14.06 1:31.069 per Piastri con gomme C2 (dure), portandosi in sesta posizione a 1.015. Torna in pista con gomme medie Lewis(Ferrari).14.03 Piastri enuovamente sul tracciato, altra prova di time-attack?14.02 In Ferrari si lavora sull’ala anteriore della Rossa di Lewis, per fare un cambio d’assetto.14.00 1:30.054 perche quindi fa le prove di qualifica e sale in vetta all’ordine dei tempi.13.59 Torna in pista la Mercedes concon gomme medie, vedremo se sarà un time-attack oppure se comincerà una simulazione del passo gara.