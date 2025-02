Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Hamilton precede Leclerc nel day-3, Russell comanda

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.46 1:36.200 per Piastri con la McLaren che si esprime sempre su questa velocità, mentre è tornato in pista Lewis. Vedremo il long run del britannico?14.46 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:1º P. Gasly (C3)Alpine1’30?04002º G.(C3)Mercedes1’30?054+00?01403º L.(C3)Ferrari1’30?601+00?56104º C.(C3)Ferrari1’30?811+00?771665º O. PiastriMcLaren1’30?827+00?787446º K. Antonelli (C3)Mercedes1’30?888+00?848617º L. Norris (C3)McLaren1’30?943+00?903578º E. Ocon (C3)Haas1’30?967+00?9279º M. Verstappen (C3)Red Bull1’31?209+01?1694710º J. Doohan (C3)Alpine1’31?239+01?1996111º A. Albon (C2)Williams1’31?444+01?4045812º N.