LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Hamilton precede Leclerc nel day-3, Russell comanda e 3° Verstappen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.55si migliora e si porta in terza posizione a 0.103 da Gasly, scavalcando.14.54 Molto costante in 1:36.050 per Piastri con la McLaren.14.53 1:30.711 perche si rilancia ancora una volta per un time-attack, non migliorando il suo crono, ma quantomeno avendo costanza.14.51 1:36.021 per Piastri che dà seguito alla sua progressione con il proprio long run.14.49 1:36.215 per Piastri che prosegue con il long run su un passo costante.14.47 In realtà è un time-attack in 1:30.722 e il britannico non è riuscito a migliorare il suo crono. Proseguono i problemi nel secondo e terzo settore per Lewis.14.47 1:36.538 per Piastri che dà seguito alla sua simulazione sul passo gara.14.46 1:36.200 per Piastri con la McLaren che si esprime sempre su questa velocità, mentre è tornato in pista Lewis