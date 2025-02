Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Hamilton lavora sull’assetto, Leclerc in vetta nel day-3

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.25 Lewisentra ai box dopo aver messo insieme un lavoro particolare con gomme medie.13.23 1:31.864 per Lewische toglie mezzo secondo rispetto al crono precedente e si porta in decima posizione a 1.053 da.13.22 Lewisprosegue con un programma, alternando un giro veloce e uno di raffreddamento.13.20 1:32.331 per Lewis, che abbassa di qualche decimo il suo crono precedente. Il britannico è 13° a 1.520 dalla.13.18 Giro di raffreddamento per, che si rilancia.13.16 1:32.507 perquesto primo giro cronometrato (13°) con gomme medie. Qualche errore per Lewis.13.15 Va lungo in curva-4 Lewis, con 4 decimi di ritardo dal miglior tempo di.13.15con gomme medie in pista.