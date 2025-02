Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Hamilton in cerca dell’assetto migliore, Russell svetta e 3° Leclerc

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.02 In Ferrari si lavora sull’ala anteriore della Rossa di Lewis, per fare un cambio d’assetto.14.00 1:30.054 perche quindi fa le prove di qualifica e sale in vetta all’ordine dei tempi.13.59 Torna in pista la Mercedes concon gomme medie, vedremo se sarà un time-attack oppure se comincerà una simulazione del passo gara.13.58 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:1Pierre GaslyAlpine1:30.28242CharlesFerrari+0.529123GeorgeMercedes+0.57644Andrea Kimi AntonelliMercedes+0.606125Lando NorrisMcLaren+0.661126Esteban OconHaas F1 Team+0.84267Max VerstappenRed Bull Racing+0.92798Jack DoohanAlpine+0.957119LewisFerrari+0.976210Alexander AlbonWilliams+1.