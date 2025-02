Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Hamilton comincia il lavoro in pista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.15 Va lungo in curva-4 Lewis, con 4 decimi di ritardo dal miglior tempo di Leclerc.13.15con gomme medie in.13.14 Si torna a girare dopo questo fuoriprogramma.in, facendo anche una prova di partenza in pit-lane.13.12 L’immagine cult di questo inizio di sessione:Red FlagThere’s a bus driving on the runoff area!#F1 #F1ing pic.twitter.com/a42QUAHNRU— FasPitstop (@FasPitStop) February 28,13.11 Un errore incredibile allo logistico, che ha interrotto le prove.13.09 INCREDIBILE! Un pullman è entrato nel circuito. Clamoroso errore dell’organizzazione.13.08 BANDIERA ROSSA!!13.07nell’abitacolo della SF-24, pronto a scendere in.13.06 Gasly sigla 1:32.592 con l’Alpine dotata di gomme medie.