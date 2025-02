Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Antonelli in testa davanti a Leclerc

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.37 Dopo quasi 40 minuti Norris non ha ancora realizzato un tempo nonostante abbia completato 6 giri.8.36 Buon giro di Verstappen che stoppa il cronometro in 1:31.501.8.34 Rientra in pista Max Verstappen.8.32 Questo il momento in cui si è sollevato il cofano della monoposto di Bearman:Here’s Ollie Bearman and that’s part of his engine cover that has come loose #F1ing #F1 pic.twitter.com/f0XkiQCV2j— Formula 1 (@F1) February 28,8.31 BANDIERA GIALLA!! Mentre rientra lentamente ai box Bearman gli addetti ai lavori rimuovono i detriti dal rettilineo.8.30 Buon tempo diche gira in 1:30.888. Il pilota Mercedes ha fatto registrare il miglior tempo nel primo e nel secondo settore.8.29 Si sono staccati alcuni detriti dalla Haas di Beraman che ha avuto questo problema sul rettilineo.