Spazionapoli.it - LIVE – Conte in conferenza: “Contro tre punti influenti sulla classifica ma gustiamoci il momento. Sulla partita col Como…”

Su cosa ha lavorato con il gruppo?“Facciamo sempre delle valutazioni dopo le partite, sicuramente dopo una sconfitta secondo me impari molto di più rispetto alla vittoria. La vittoria porta un po’ di superficialità in tutti, abbiamo analizzato il perchè, il perchè abbiamo avuto quel secondo tempoil Como. Bisognava analizzarlo, nel percorso di crescita che stiamo facendo tutte le cose vanno valutate. Mi sono arrabbiati ma anche loro (i calciatori, ndr) erano arrabbiati, il secondo tempo di Como non è stato a nostrollo, soprattuto dopo un primo tempo dove stavamo dominando. Bisogna continuare a stare sul pezzo fino al 95?, ricordando che tutti iche abbiamo fatto sono frutto di partite sudate, che non abbiamo mai portato a casa in carrozza con 4-0, 5-0, come accaduto ad altre squadre.