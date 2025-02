Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2025 in DIRETTA: Tecuceanu danneggiato dalla lepre! Ora Molinarolo e Cestonaro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.08: Due errori pera 4.5520.05: Queste le protagoniste del salto triplo femminile. C’è l’azzurra Ottavia:1 Janne Nielsen (DNK)2 Elda Romeva (ESP)3 Ottavia(ITA)4 Mariia Siney (UKR)5 Senni Salminen (FIN)6 Neja Filipic (SVN)7 Tugba Danismaz (TUR)8 Leyanis Perez (CUB)20.02: Vince lo spagnolo Ben con 1’45?39, secondo posto per lo statunitense Koech con 1’45?78, terzo posto per il britannico Dodds con 1’45?86, quarto1’46?9420.01: Disastro dellaRojo che invece di spostarsi sull’esterno rallenta in mezzo alla pista e viene colpito dache lo stava superando. L’azzurro risente del colpo e non riesce a cambiare passo, chiudendo al quarto posto19.58. Nel peso Jackson in testa con 19.37, seconda misura 19.