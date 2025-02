Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2025 in DIRETTA: Tecuceanu, danneggiato dalla lepre, e Molinarolo quarti! Ora Cestonaro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.23: Sutej supera 4.70 al primo tentativo20.22: Al via i 400 maschili. Questi i protagonisti:1 Joao Coelho (PRT)2 Manuel Guijarro (ESP)3 Óscar Husillos (ESP)4 Brian Faust (USA)5 Iñaki Cañal (ESP)20.21: Si ferma a 4.55 Elisache è quarta nell’asta. Tre errori per lei a 4.6520.20: Si migliora a 13.47 che le vale il quarto posto Ottavia20.18: Perez in testa nel triplo con 14.42, 12.64 per, migliorabile20.17: Anche Ayris supera 4.65 al secondo tentativo20.16: Sutei e Caudery superano 4.65 al primo tentativo, errore per20.14:supera 4.55 al terzo tentativo20.14: Si stacca a un girofine l’azzurra Bellò, italiani un po’ imballati. Vince la slovena Horvat con il primato personale di 2’00?35, seconda per l’etiope Mesele con 2’00?65, terza la francese Guillemot con 2’00?66, ultima Bellò con 2’04?3520.