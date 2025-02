Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2025 in DIRETTA: fari puntati su Tecuceanu e Barontini! Torna Del Buono

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel meeting di, tappa finale delGold. Ultima tappa delmondiale prima degli Europeidi Apeldoorn, a meno di una settimana dal via della rassegna continentale. Oggi ascendono in pista cinque azzurri già convocati per l'Olanda. Negli 800 metri, Catalin, primatista italiano(1:45.00 nel 2024, 1:45.35 quest'anno),in gara dopo il successo a Torun e il secondo posto a Ostrava. Il miglior accredito è dello statunitense Jonah Koech (1:44.82), mentre sarà presente anche Simone, reduce dall'argento agli Assoluti