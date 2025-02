Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2025 in DIRETTA: attesa per Tecuceanu e Barontini! Eliminato in semifinale Ghedina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.49. Ora la prima serie degli 800 maschili con. Questi i protagonisti:1 David Barroso (ESP)2 Abdessalem Ayouni (TUN)3 Simone(ITA)4 Pablo Sanchez-Valladares (ESP)5 Marco Rufo (ESP)6 Alejandro Jose Matienzo (ESP)19.47: Molinarolo supera 4.25 al primo tentativo19.45: La britannica Van Agnew vince la prima serie degli 800 con 2’02?20, seconda la spagnola Garcia con 2’02?2119.41: La svedese Roos in testa con 18.80 nel peso19.40: Al via tra poco la prima serie degli 800 femminili. Queste le protagoniste:1 Valme Prado (ESP)2 Lucia Juan (ESP)3 Kimberlye Ficenec (CZE)4 Daniela Garcia (ESP)5 Grace Vans Agnew (GBR)6 Herminia Parra (ESP)19.35: Al via anche la gara del peso femminile. Queste le protagoniste:1 Eliana Bandeira (POR)2 Maria Belen Toimil (ESP)3 Fanny Roos (SWE)4 Jessica Inchude (POR)5 Sarah Mitton (CAN)6 Chase Jackson (USA)19.