Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2025 in DIRETTA: attesa per Tecuceanu! Bene Molinarolo, si ferma Barontini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.01: Disastro della lepre Rojo che invece di spostarsi sull’esterno rallenta in mezzo alla pista e viene colpito dache lo stava superando. L’azzurro risente del colpo e non riesce a cambiare passo, chiudendo al quarto posto19.58. Nel peso Jackson in testa con 19.37, seconda misura 19.26, seconda Mitton con 19.37, seconda misura 18.86, terza Inchude con 18.88. Siamo nel corso della quarta rotazione19.57: C’è Catalinal via della serie veloce degli 800. Questi i protagonisti:1 Moad Zahafi (MAR)2 Patryk Sieradzki (POL)3 Pieter Sisk (BEL)4 Catalin(ITA)5 Adrian Ben (ESP)6 Alvaro de Arriba (ESP)7 Jonah Koech (USA)8 Guillermo Rojo (ESP)9 Callum Dodds (GBR)19.55.supera 4.40 al primo tentativo19.54: Ayris supera 4.