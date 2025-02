Thesocialpost.it - Lite Trump-Zelensky alla Casa Bianca, Tusk: “Kiev non è sola”. Macron: “Russia aggressore”- La diretta

Uno scontro senza precedenti si è verificato nello Studio Ovale durante l’incontro tra Donalde Volodymyr, in un colloquio che avrebbe dovuto concludersi con la firma dell’accordo sulle terre rare tra Stati Uniti e Ucraina. Di fronte alle telecamere, la discussione tra i due leader ha rapidamente assunto toni estremamente duri.ha attaccato, accusandolo di “mettersi in una pessima posizione” e di “giocare con la Terza guerra mondiale”. Il presidente americano ha poi alzato la voce, sottolineando che “dovete essere riconoscenti” e ribadendo che il leader ucraino “non ha carte in mano” per poter avanzare richieste. La risposta dinon si è fatta attendere. Visibilmente teso, ha replicato con fermezza: “Non sono venuto qui per giocare a carte”, respingendo l’attacco e difendendo la posizione dell’Ucraina nel confronto diplomatico.