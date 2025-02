Thesocialpost.it - L’Italia torna al nucleare: il governo approva la legge delega

Leggi su Thesocialpost.it

Il Consiglio dei Ministri hato il disegno disulsostenibile, un provvedimento che mira a rilanciare l’energia atomica in Italia. Laprevede che entro 24 mesi vengano adottati decreti legislativi per regolamentare la produzione di energia, la gestione dei rifiuti radioattivi e lo smantellamento degli impianti esistenti. Inoltre, si punta a incentivare la ricerca sulla fusionee a riorganizzare le competenze del settore.Meloni: “Energia pulita, sicura e a basso costo”La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza strategica del provvedimento, dichiarando: “Oggi ilhato un importante provvedimento per garantire energia sicura, pulita e a basso costo, capace di assicurare sicurezza energetica e indipendenza strategica al”.