Lista Epstein, la Casa Bianca diffonde i file anticipandoli agli influencer di estrema destra

Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti giovedì ha pubblicato la prima parte dei documenti governativi relativi al finanziere Jeffrey, morto suicida in carcere nel 2019 mentre era in attesa di processo per traffico sessuale di minori. I documenti includono ladi contatti di, i registri di volo del suo jet privato e un elenco delle prove raccolte contro di lui. Tuttavia, la pubblicazione ha suscitato diverse critiche negli Stati Uniti. Innanzitutto perché i nomi presenti nellanon corrispondono a clienti coinvolti negli illeciti, ma a contatti sociali e professionali che in buona parte erano già noti alla stampa. Ma a suscitare scalpore è stato soprattuto il metodo poco istituzionale con cui la procuratrice Pam Bondi li ha pubblicati.Lo spettacolo mediatico deglidicon in mano i faldoni suLa procuratrice Bondi ha concesso un’anteprima dei documenti a una selezione didi, tra cui Jack Posobiec, noto per aver diffuso teorie complottiste su un traffico sessuale minorile gestito da esponenti dei Democratici; Liz Wheeler, podcaster diche ha diffuso fake news sul Covid; e Chaya Raichik, creatrice dell’account Libs of TikTok, accusato di fomentare l’odio contro la comunità Lgbtq+.