L’ira di Andrea Stroppa contro il Corriere della Sera | Volete intimidirmi e screditarmi ma non finisce qui

Prima gli attacchi a Fratelli d’Italia sul Ddl Spazio eMatteo Piantedosi, ora al. L’uomo di Elon Musk in Italia,, ne ha per tutti. Oggi, venerdì 28 febbraio, ha pubblicato sui social un messaggio inviato a un (non precisato) giornalista del quotidiano di via Solferino. «Sono mesi che il vostro giornale mi attacca – si legge -. Avete scritto che sono stato sorpreso con “i soldi in tasca” (e avete dovuto rettificare, ma non basterà), che ho ricevuto “documenti riservati” (e il Ministero vi ha smentito)», scrive, riferendosi all’inchiesta per corruzioneProcura di Roma in cui è stato coinvolto e che ha portato all’arresto del direttore generalellata Sogei, Paolino Iorio, durante un scambio di una mazzetta da 15mila euro. «Finite le bugie, per mesi avete chiesto interviste che ho rifiutato – prosegue, classe 1994 -, quindi siete passati alle minacce velate: “meglio chetenga la testa bassa”».