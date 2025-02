Quotidiano.net - Lip combo perfetta, la guida per abbinare alla perfezione matita labbra e rossetto

Se si voglionotruccate in modo perfetto, la lip, che abbina laal, è una tecnica fondamentale che spazia dall’eleganza tono su tono ai contrasti più audaci, a seconda di preferenze estetiche ed esigenze. Amata dai make-up artist e diventata virale sui social, la lipnon è altro che l’abbinamento strategico tra.Lipclassica Intramontabile e raffinata, la lipton sur ton èper chi desideraben definite senza eccessi, le stesse che hanno sfoggiato spesso personaggi famosi come Angelina Jolie, Taylor Swift e Meghan Markle. Nude su nude, rosso su rosso, rosa su rosa: qualunque sia la tonalità scelta, questa tecnica aiuta a correggere eventuali asimmetrie, donando volume e un finish impeccabile. Il segreto per un risultato perfetto? Contornare lecon la, sfumarla leggermente verso l’interno e completare il tutto con ilabbinato.