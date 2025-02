Quotidiano.net - L’inverno di Pino Lerario. Comfort metropolitano ed eleganza sartoriale

Esteticae spirito: Tagliatore presenta la nuova collezione donna e una brand extension d’autore. Per la Milano Fashion Week il brand presenta, con la collezione invernale 2025-26 la concretizzazione di una visione sempre più a 360° del vestire femminile., direttore creativo, ci porta in un nuovo capitolo, dove è tangibile il concetto di look. La creazione del bello è una mission e le proposte firmate Tagliatore abbracciano ogni elemento del vestire. Il cappotto, il capo re dele portavoce di raffinatezza e calore, sfiora le caviglie e sfida la stagione fredda grazie a materiali d’eccellenza quali l’alpaca, leggera e calda, la lana, soffice e versatile, e il cachemire, morbido e isolante. Ne è un esempio la proposta a pelo lungo, capace di dare profondità al colore naturale, che cambia a seconda del punto d’osservazione.