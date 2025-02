Ilgiorno.it - L'invecchiamento umano tra genetica e ambiente Ecco i risultati dello studio della Oxford

L’e la longevità umana sono influenzati da molteplici fattori, ma la loro incidenza non è equamente distribuita. Secondo una ricerca condotta dall’Università die pubblicata su Nature Medicine, le variabili ambientali giocano un ruolo determinante nella salute e nella duratavita rispetto alla predisposizione. L’analisi di un campione di 492.567 persone, provenienti dalla Uk Biobank, ha permesso di valutare l’influenza di 164 fattori ambientali in relazione ai punteggi di rischio genetico per 22 malattie legate all’e alla mortalità precoce. I dati hanno dimostrato che l'insieme degli elementi esterni, denominato "esposoma", incide per il 17% sul rischio di morte, mentre la componentecontribuisce per meno del 2%. Questo risultato si allinea con osservazioni storiche che mostrano come la duratavita sia quasi raddoppiata negli ultimi due secoli, senza significative variazioni del patrimonio genetico