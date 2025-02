Spazionapoli.it - L’Inter è arrivata a Napoli: Lukaku è già nel mirino dei tifosi nerazzurri – VIDEO

Manca sempre meno al prossimo match di campionato trae Inter. Isono arrivati da pochissimo in città. Aumenta sempre più l’attesa per la sfida di campionato trae Inter. Le due squadre si giocano lo Scudetto, visto il solo punteggio di distacco tra le due compagini. La posta in palio al Maradona è quindi altissima, motivo per il quale idi casa mostreranno tutta la propria vicinanza alla squadra. Intanto, il “compito” dei sostenitori azzurri è già iniziato con l’arrivo dei lombardi in Campania.bersagliato daidel: ildell’accaduto-Inter è già iniziata. Il clima in Campania è più che mai infuocato, vista l’altissima posta in palio al Maradona. Le due compagini si contendono lo Scudetto da diversi mesi, motivo per il quale sarà necessario non commettere errori.