Inter-news.it - L’Inter annuncia il “Pirelli Player of the Month”: una conferma!

hato ufficialmente il vincitore del premio “of the” per il mese di febbraio, scelto direttamente dai tifosi nerazzurri. SCELTO DAI TIFOSI – Nicolò Barella ha conquistato il cuore dei sostenitori grazie alle sue straordinarie prestazioni,ndosi ancora una volta come uno degli uomini chiave della squadra di Simone Inzaghi. Febbraio è stato un mese particolarmente positivo per Barella, che ha dato un contributo determinante in ogni gara disputata dal. Sempre presente in campo, il numero 23 ha dimostrato di essere un vero punto di riferimento per i compagni, abbinando qualità tecnica, dinamismo e personalità. Il suo apporto si è rivelato fondamentale sia in fase di costruzione del gioco che nella copertura difensiva.Unaancora per Barella, tra i migliori!POTM – Non è la prima volta che Barella riceve riconoscimenti di questo tipo, adella sua crescita esponenziale e della sua importanza alno della rosa interista.