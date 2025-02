Panorama.it - L'intelligenza artificiale ci dirà quali emozioni provano gli animali. E anche se sono in salute

Quante volte abbiamo pensato che non siamo in grado di comprenderei nostri amici a quattro zampe. E quante volte i nostri pet hanno avuto comportamenti strani, indecifrabili. Ora però ci pensa l'a darci quelle risposte che non eravamo capaci di darci. Fino a oggi ci accontentavamo di poche certezze: un animale che ci corre incontro o che fa le fusa è felice e tranquillo, se zoppica e trascina le zampe non sta molto bene. Ma a breve l'AI ci permetterà di interpretaremolti altri segnali più nascosti. Gli scienziati della University of the West of England Bristol (UWE) e dello Scotland's Rural College (SRUC) stanno infatti sperimentando un sistema attraverso il quale sarà possibile comprendere lo stato d'animo degli, grazie una telecamera che registra le micro espressioni facciali e all'che ne restituirà l'interpretazione più autentica.