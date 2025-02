Ilgiorno.it - L’inseguimento e la morte di Ramy a Milano: aperta un’altra indagine nei confronti di due carabinieri per lesioni e falso

, 28 febbraio 2025 – La Procura diha dovuto aprire un fascicolo parallelo sul caso diElgaml, il 19enne egiziano morto il 24 novembre dopo un inseguimento dei, a seguito della denuncia, depositata nei giorni scorsi, dei legali di Fares Bouzidi, rimasto ferito e che era alla guida dello scooter. Si profilano, dunque, da quanto si è saputo, come automatismo dopo la denuncia, le iscrizioni nel registro degli indagati nel fascicolo parallelo, al momento, dei dueche erano nell'ultima macchina inseguitrice: quello che guidava perstradali su Fares e, e l'altro che era in auto solo per. L'ipotesi diriguarda la relazione del verbale d'arresto di Bouzidi per resistenza senza l'indicazione, come denunciato dagli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli, dell'impatto tra la macchina e lo scooter nell'inseguimento.