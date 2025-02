Ilgiorno.it - L’inquinamento della Caffaro: "Livanova deve risarcire Brescia"

"La Corte di Cassazione ha stabilito chedovràcon 250 milioni per, una notizia importante che ribadisce un concetto fondamentale, ma non scontato: chi inquina paga". Così la sindaca Laura Castelletti ha commentato la notiziasentenza, che confermerebbe quanto stabilito nel 2021 dalla Corte di appello di Milano, che aveva condannatoPlc (già Sorin spa, nata nel 2003 dalla scissione di Snia spa mediante il conferimento di un ingente patrimonio che avrebbe dovuto essere destinato agli interventi di bonifica) al rimborso in favore del ministero dell’Ambiente dei costi per la riparazione primaria e compensativa del danno ambientale causato dalle società del Gruppo Snia-nei tre siti di interesse nazionaledi Torviscosa e Bacino del Fiume Sacco, per un totale di 453 milioni (250 per).