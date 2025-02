Lanotiziagiornale.it - L’inflazione continua a correre e il Codacons lancia l’allarme in vista di una nuova stangata

e per gli italiani si preannuncia una. A certificarlo sono i dati preliminari dell’Istat secondo cui a febbraioè aumentata dello 0,2% su gennaio e dell’1,7% su febbraio 2024, dal +1,5% del mese precedente, riportandosi sullo stesso livello di ottobre 2023. Tale evoluzione risente principalmente della dinamica dei prezzi degli Energetici, tornata positiva (+0,6% da -0,7% di gennaio) e, in particolare, di quella della componente regolamentata (+31,5% da +27,5%).La dinamica tendenziale dell’indice generale risente dell’accelerazione dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da +27,5% a +31,5%), del marcato ridimensionamento della flessione di quelli dei Beni energetici non regolamentati (da -3% a -1,9%) e dell’aumento del ritmo di crescita dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (da +2,2% a +2,9%) e lavorati (da +1,7% a +2,2%).