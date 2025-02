L’inflazione a febbraio è salita dell’17 per cento su base annua

Lettera43.it - L’inflazione a febbraio è salita dell’1,7 per cento su base annua

Spinta dai prezzi dell’energiaha accelerato a, sullo stesso livello di ottobre 2023. Secondo le stime preliminari, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,2 persu gennaio e dell’1,7 persu2024, dal +1,5 perdel mese precedente. Come spiega l’Istat, «tale evoluzione risente principalmente della dinamica dei prezzi degli Energetici, tornata positiva (+0,6 perda -0,7 perdi gennaio) e, in particolare, di quella della componente regolamentata (+31,5 perda +27,5 per)». Accelera anche il carrello della spesa: i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona segnano +2,2 persu(da +1,7 perdel mese precedente), mentre la variazione per i prodotti ad alta frequenza d’acquisto resta stabile a +2,0 per