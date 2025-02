Ilgiorno.it - L’incubo tra le mura di casa. Cocaina, alcol e violenze. Salvata dal giudice civile

Leggi su Ilgiorno.it

di Andrea GianniMILANOLeerano scatenate dall’uso di, quando l’uomo, sotto effetto, delle sostanze, perdeva il controllo e sfogava la sua rabbia contro la moglie. Venticinque anni di matrimonio, un figlio da poco maggiorenne, e un incubo rimasto nascosto fino a quando la coppia ha deciso di separarsi e il procedimento è arrivato davanti al Tribunale. Il, per proteggere la donna, ha disposto l’allontanamento immediato del marito dallafamiliare, per la durata di un anno. All’uomo, oltre a non poter accedere all’abitazione, a Legnano, è vietata anche la frequentazione delladei genitori della moglie e del suo luogo di lavoro. "Speriamo che, grazie a questo provvedimento, possa riacquistare serenità", spiega l’avvocato Sandro Cannalire, legale della 50enne, che nel corso del procedimento per la separazione ha chiesto una misura d’urgenza per proteggere la sua assistita, presentando documenti e referti degli ospedali dove nel corso degli anni è stata medicata per le conseguenze dei maltrattamenti in famiglia.