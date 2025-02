Dayitalianews.com - L’incredibile storia di un medico romano: i vigili urbani gli perdono la patente, costretto ad annullare le visite domiciliari

Unadavvero incredibile quella di un64enne, che si è visto ritirare lapoiché guidava con il cellulare in mano. Tutto corretto, il problema è che il dottore la suanon l’ha rivista più poiché gli stessil’hanno smarrita.Il “caso” dellascomparsaCome riporta il Corriere della Sera i fatti risalgono allo scorso 3 febbraio, quando il 64enne in viale Mazzini a Roma fu affiancato dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale in moto che gli contestarono l’utilizzo del cellulare alla guida. Il dottore, anche se stava usando gli auricolari, ammise che aveva il cellulare tra le mani e accettò la multa di 250 euro, con tanto di decurtazione di 5 punti sulla, come previsto dal nuovo Codice della Strada.Lafu ritirata ma il 64enne tre giorni dopo inviò una pec alla Prefettura, chiedendo una deroga poiché era unche svolgeva anche