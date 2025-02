Gqitalia.it - L'imprevedibile oroscopo di marzo 2025

Volete sapere come andrà questo? Eccoci qui come sempre con l'del mese.ArieteMercurio in quadratura vi fa perdere la pazienza con chiunque osi respirarvi vicino. Se la vostra soglia di tolleranza fosse un oggetto, sarebbe un filo interdentale sfilacciato. Invece di fare scenate, trovate un diversivo: litigare nei commenti sotto un video di cucina fusion su TikTok, per esempio. O rileggervi Sun Tzu: se proprio dovete dichiarare guerra, fatelo con strategia.ToroVenere nel segno dovrebbe portarvi dolcezza, ma il vostro umore assomiglia più a quello di un tizio che ha appena perso un treno per due minuti di ritardo del taxi. Se sentite il bisogno di sfogarvi, fatelo con stile: abbracciate il concetto di diva e lanciate occhiate sprezzanti invece di polemizzare. Nel dubbio, fatevi un bagno caldo con un bicchiere di vino e la soundtrack di Twin Peaks.